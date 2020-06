La Fiamma Tricolore punta a risorgere e lo fa partendo da Latina.

Sabato è prevista, infatti, nel capoluogo la visita del segretario nazionale del “Movimento Sociale Fiamma Tricolore”, Attilio Carelli.

L’iniziativa nasce da un gruppo di giovani che stanno lavorando per l’apertura di una sede, destinata a diventare “un punto di riferimento con quanti vorranno condividere un percorso con precise radici ma all’insegna di nuovi orizzonti”.

I componenti si incontreranno sabato 20 giugno al ristorante “Le Grugnole”, in strada Ponte Materiale, a Nettuno. A partire dalle 18 si terrà un incontro con la dirigenza regionale e locale, al quale seguirà l’intervento del segretario Carelli. La serata proseguirà con la consegna delle tessere 2020.

“Una forza giovanile, quella pontina – hanno detto i promotori dell’evento – che agirà per un apporto di idee e sostegno ad ogni iniziativa atta a favorire quel posto che meritano la città, i borghi e i loro abitanti, coadiuvata dalla presenza del segretario nazionale Attilio Carelli”.

Il partito è nato nel 1995 da Pino Rauti e da molli altri esponenti del Movimento sociale italiano – Destra nazionale che si sono opposti alla svolta di Fiuggi, di Gianfranco Fini, preferendone proseguire l’attività tipica.

Carelli viene eletto nel 1990 consigliere comunale a Cinisello Balsamo per il Movimento Sociale Italiano. Lascia il partito nel giugno 1991 quando Gianfranco Fini ne diventa segretario, contestando le sue idee. Alle elezioni politiche del 1992 è candidato al Senato con Fascismo e Libertà, senza essere eletto.

Nel 1997 entra nel Movimento Sociale Fiamma Tricolore, facendo parte della segreteria nazionale. Candidato al Senato alle elezioni politiche del 2001 per il MS-FT nel collegio uninominale di Milano 2, ottiene l’1,1% dei voti, senza essere eletto. Dal 2013 al 2014 è presidente del Comitato Centrale della Fiamma Tricolore, il 13 e 14 dicembre 2014 il VII congresso nazionale svoltosi a Roma lo elegge Segretario Nazionale.

Per le elezioni politiche del 2018 promuove un cartello elettorale fra MS-FT e Forza Nuova, che dà vita alla lista Italia agli italiani. Non viene eletto per il mancato raggiungimento dello sbarramento.