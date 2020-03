L’onda di solidarietà e beneficenza in questo momento di sacrifici e paura continua a prendere forza in tutti i comuni della provincia di Latina.

“Grazie di cuore a Riccardo e Monica Orlandi, genitori dell’indimenticato Gabriele, che hanno donato alla città di Terracina 250 mascherine fatte confezionare appositamente”.

Con queste parole il sindaco di Terracina Roberta Tintari ha espresso la sua gratitudine ai signori Orlandi.

“Un gesto splendido che testimonia l’amore di questa famiglia per Terracina. Quando è arrivato il pacco abbiamo provato una grande emozione, anche per il bellissimo messaggio inviatoci da Monica e Riccardo: ‘Da parte del vostro concittadino Gabriele Orlandi’. Ho chiamato il papà Riccardo per ringraziarlo personalmente per questo e per gli altri gesti di solidarietà che in questi anni la famiglia Orlandi ha donato a Terracina. Anche dal dolore più profondo germoglia il bene”.

Il sindaco Tintari ha poi voluto ringraziare anche altri benefattori che hanno regalato mascherine.

“Grazie di cuore a Maria Teresa Orefice della ditta ‘Noi Chic’ che ha confezionato e donato oltre mille mascherine agli ospedali della nostra provincia, alle Forze dell’Ordine e alle associazioni di volontariato. E grazie a Sara Norcia, consigliere comunale di Terracina e stilista, che ha prodotto 150 mascherine regalandole alla Compagnia dei Carabinieri di Terracina. Nei momenti difficili la nostra città dimostra di sapersi unire e raccogliere la solidarietà anche di chi ne apprezza le qualità migliori nonostante l’abbia conosciuta in circostanze drammatiche. Grazie ancora alla famiglia Orlandi, a Maria Teresa Orefice, a Sara Norcia e a tutti coloro che si stanno adoperando in ogni modo per sostenere Terracina”.