Qualcosa non torna sul futuro della discarica di Borgo Montello a Latina.

Dopo mesi di silenzio la preoccupazione sembra essere l’elemento che contraddistingue l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Coletta.

Un indizio è un indizio ma due indizi fanno una prova e la corsa alle barricate delle ultime ore da parte della maggioranza ha sollevato non pochi dubbi sul futuro di Montello.

Ieri il sindaco Coletta e l’assessore Lessio si sono detti pronti alle barricate per impedire che Montello finisca nel cul de sac di decisioni calate dall’alto.

A poche ore di distanza è arrivata la presa di posizione dei consiglieri di Latina bene comune.

“Per Latina Bene Comune – spiegano – è inaccettabile ogni sua ipotesi di riapertura, anche se parziale. Il sito di Borgo Montello va messo in sicurezza e bonificato, i cittadini di Montello, e tutta la città di Latina, hanno pagato un prezzo troppo alto e insostenibile per la salute e la qualità della vita. Ci auguriamo che la conferenza dei servizi serva a mettere una pietra sopra a ogni ipotesi di riapertura. Il movimento è pronto a manifestare e a scendere a fianco dei residenti del borgo, qualora questa voce di una riapertura si rivelasse fondata”.



Il 22 gennaio si terrà infatti la conferenza dei servizi decisoria per la valutazione del progetto di Ecoambiente.

“I consiglieri regionali che rappresentano il nostro territorio hanno una grande responsabilità a riguardo, in particolare chi fa parte della commissione ambiente della Regione Lazio. La salute – concludono – è un diritto inderogabile e per questo chiediamo che sia posta la parola fine sulla discarica, una volta per tutte, senza appello né ripensamenti”.