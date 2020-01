Nuovi letti in arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Si tratta, in tutto, di 16 postazioni di cui sarà dotato il reparto di neurologia.

Inizialmente l’acquisto dei letti doveva andare a coprire le esigenze del reparto di neurochirurgia.

Ma la coperta è corta e la Asl di Latina è stata costretta a rincorrere l’emergenza degenza nel reparto di neurologia.

In una nota datata 17 gennaio 2020, infatti, il direttore facente funzione della Uoc di neurologia aveva sottolineato come “stante la dichiarazione del fuori uso dei letti di reparto, sostituiti con altri non idonei per i pazienti ricoverati” ha chiesto l’acquisto urgentissimo di 16 letti degenza per la gestione di malati in fase acuta per ictus celebrale e sottoposti a procedure di trombolisi (progetto ictus rete emergenza).

La Asl ha quindi deciso, in accordo con il direttore della Uoc di neurochirurgia, ha effettuato il cambio di destinazione.

Le caratteristiche sono state verificate e la gara d’appalto conclusa.

Ora i letti dovrebbero arrivare al Goretti. Una situazione quella dell’emergenza che in molti sperano possa, gradualmente risolversi, grazie all’uscita da commissariamento della sanità del Lazio.