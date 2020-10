La concessionaria Icar di Borgo Piave a Latina continua ad evolversi insieme alle abitudini ed alle esigenze dei propri clienti.

Si inserisce in questo contesto, fondato sul connubio tra tecnologia ed innovazione che caratterizza da sempre le auto del marchio Renault, il primo evento 100% digitale by Icar.

Un appuntamento completamente virtuale, che si svolgerà il 22 ottobre a partire dalle 18:30, in cui sarà possibile conoscere le caratteristiche della nuovissima gamma ibrida firmata Renault.

Un’esperienza elettrizzante direttamente in concessionaria che, grazie ad informazioni concrete ed alla prova su strada, saprà dare corpo e tradurre in pratica le emozioni e le caratteristiche che rendono queste auto protagoniste della rivoluzione green.

In questo tour virtuale verranno presentati i vantaggi che derivano dal guidare un’auto elettrica targata Renault.

Clio, Captur, e Zoe, tre modelli per tre stili di guida e di vita completamente diversi, ma uniti da comuni denominatori: la qualità dei materiali, la versatilità, la semplicità d’utilizzo, la tecnologia, la dinamicità degli esterni e il comfort degli interni adatti a tutte le esigenze.

Il marchio francese, che a Latina trova nella concessionaria Icar il suo riferimento, si è contraddistinta per l’intuizione e la lungimiranza di puntare sulla mobilità elettrica sin dal 2013 e dimostrando che scegliere un’auto elettrica non significa rinunciare a prestazioni ed indipendenza nella mobilità.

Per chi voglia seguire l’evento in diretta ed avventurarsi nel mondo delle elettriche Renault, non resta che collegarsi.

Il link è https://icar.concessionaria.renault.it/evento/dealer/electricmobilityicar basta effettuare l’accesso, registrarsi è semplicissimo!

Per chi avesse poi intenzione di approfondire la conoscenza e perché no, provare personalmente la dinamicità della nuova gamma elettrica Renault, può recarsi presso la concessionaria Icar di Borgo Piave a Latina dove, nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti, personale specializzato potrà illustrare tutti i segreti di queste auto e offrirvi quindi un’interessante prova su strada.