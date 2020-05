Non solo un’auto ma una vera e propria leggenda che sta per tornare più grintosa e rinnovata che mai per calcare le strade all’insegna della passione per l’avventura.

È la Nuova Defender che si presenterà tra pochissimo al grande pubblico presso la concessionaria Bodema in via Epitaffio a Latina, pronta a sorprendere tutti con uno stile inconfondibile coniugato con le tecnologie e i confort più moderni.

Nata nel 1948 come auto di supporto nel dopoguerra, a cinque anni dall’ultima produzione, la Defender torna per conquistare il suo posto nel mondo, sotto un profilo moderno, con la sua silhouette inconfondibile e con il suo carattere da spirito libero.

Sottoposta ai massimi test statici, Land Rover Defender ha guidato per 1,2 milioni di chilometri ed ha superato più di 45.000 collaudi, è ufficialmente l’auto più resistente, progettata per resistere nel tempo.

La Nuova Defender è allestita per affrontare con la grinta che la contraddistingue, all’esterno e negli interni, ogni tipologia di terreno, dalla città, agli ostacoli più ardui, passando per contesti più impervi come la montagna e la sabbia, all’insegna della sicurezza e del confort alla guida.

Defender non è una semplice automobile, non è un SUV, è un mondo a parte.

Le sue linee semplici ma volutamente spartane, son pronte a conquistare un pubblico vastissimo perché questa novità è un sogno capace di strizzare l’occhio a diverse generazioni ed è pronta a diventare una nuova icona su strada.

4×4 di Serie, Due scelte di telaio e diverse possibilità di allestimento, si posiziona sul mercato con un listino a partire da 51.400 Euro.

Per gli amanti delle sfide non manca poi la possibilità di scoprire la vasta gamma di optional e i 4 pack accessori che consentono a personalizzarla in base al vostro stile di vita: Urban, Adventur, Country e Explorer.

“Preparatevi a fare grandi cose” questo l’invito da parte della concessionaria Bodema.

Per gli appassionati, per chi vuole distinguersi e per tutti coloro che hanno voglia di farsi conquistare da questo nuovo viaggio firmato Land Rover, non resta che recarsi presso Bodema,in via Epitaffio a Latina, da sempre leader dell’automotive, dove grazie ad uno staff di professionisti preparati e capaci sarà possibile conoscerne tutti i segreti.