Anche per gli animali questo 2020 continua ad essere foriero di sventure, peggio che negli anni precedenti… Una notizia decisamente raccapricciante, infatti, arriva da Pontinia, dove una intera colonia di gatti è stata trovata morta.

Composta da una decina di felini, alcuni neri adulti ed altri cuccioli dal pelo rossiccio, si era stabilita presso l’area del caseificio 47 a Pontinia dove alcuni cittadini provvedevano al cibo ed all’acqua.

E sono stati proprio i volontari a fare la macabra scoperta. Da qualche giorno, infatti, dei gatti non c’era traccia fino alla serata di martedì, quando una volontaria, in giro per la zona alla ricerca dei suoi piccoli amici, ha dato l’allarme.

Dalle prime risultanze sembra siano tutti morti per avvelenamento. Probabilmente per aver ingerito veleno per topi. I piccoli corpi, per tanto, sono stati portati presso uno studio veterinario dove verranno sottoposti ad autopsia per accertare le cause della morte.

Naturalmente è presto per sapere qualcosa su chi e perché abbia agito in questa maniera. Da accertare, poi, se il gesto sia stata compiuto volontariamente contro i gatti, oppure se il veleno (per i topi ma potrebbe anche essere quello per le lumache) sia stata usato in maniera propria ma inopportuna.