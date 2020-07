Un intervento salva vita quello eseguito all’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Una storia a lieto fine quella di una 50enne di Fondi che, operata a Roma per l’asportazione dell’utero, una volta rientrata a casa si è sentita di nuovo male.

Soccorsa dal 118 la donna è stata trasportata prima a Fondi, dove il medico del pronto soccorso ha subito capito di cosa si trattava, quindi a Formia.

L’operazione, effettuata dall’equipe del professor Vincenzo Viola, risultava decisiva per salvare la vita della donna, rimasta per un po’ in coma farmacologico, ma solo per garantire la perfetta guarigione.

“La buona sanità esiste – sottolinea in un nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale – e il diritto alla cura dei cittadini è una priorità da rispettare. Professionisti ai quali va il nostro plauso, perché se oggi si può avere fiducia nel futuro è soprattutto grazie a loro”.

“La sanità pontina – conclude Simeone – è rappresentata dalle persone, gli uomini e le donne, che lavorano ogni giorno fra mille difficoltà. Questa è la sanità che ci piace e su cui noi, in qualità di rappresentanti delle istituzioni, dobbiamo fare leva per colmare lacune e criticità ancora persistenti”.