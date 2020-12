Investire per crescere. Farlo, soprattutto, in quelle aree del Paese che dovevano, attraverso lo sviluppo, industriale, culturale e sociale, ricongiungersi con l’area nord di un’Italia che nel dopoguerra era divisa non geograficamente ma socialmente e idealmente tra terra delle opportunità e della sopravvivenza.

In questo contesto si inserisce uno dei maggiori e più importanti investimenti della storia di un’Italia che aveva voglia e forza per rimettersi in gioco e lasciarsi alle spalle le brutture che due guerre avevano portato con se.

La Cassa per il Mezzogiorno venne istituita nel 1950 sotto il Governo De Gasperi, grazie all’idea e la tenacia dei componenti della SVIMEZ, con lo scopo di dar luce al progresso economico e sociale del centro sud Italia, attraverso finanziamenti, programmi e opere straordinarie.

La Cassa del Mezzogiorno, di fatto, rappresenta lo strumento che ha portato il territorio pontino ad uscire da un contesto, prettamente a agricolo, a cui rischiava di essere condannato sia per la sua storia recente che per la sua conformazione territoriale dominata dalla pianura.

I finanziamenti stanziati erano, infatti, destinati alla realizzazione di strade, ferrovie, opere di bonifica, acquedotti e impianti irrigui.

La realizzazione della Cassa per il Mezzogiorno nacque a seguito dell’adesione dell’Italia all’International Bank for Reconstruction and Development, prevista dagli accordi di Bretton Woods, con l’impegno di sostenere il meridione italiano.

Il processo di industrializzazione del meridione prese il via, quindi, a partire dalla fine

degli anni ’50 fino a toccare l’apice negli anni della Golden Age italiana, addirittura, eliminando, in parte, il gap rispetto al resto dell’Italia.

Sono questi gli anni di massima attività della Cassa per il Mezzogiorno, ente pubblico italiano che puntava al rilancio del sud attraverso il finanziamento di progetti, opere e

infrastrutture.

E proprio grazie all’inserimento di questo territorio tra quelli che avrebbero beneficiato degli incentivi e delle risorse offerte dalla Cassa del Mezzogiorno il progresso, il sistema di infrastrutturaziokne ed industrializzazione entrarono dalla porta principale di quello che era l’agro pontino.

Con una rapidità inaspettata stabilimenti industriali cominciarono a sorgere sul territorio, le multinazionali decisero di investire su questa “terra nuova” facendo leva sulle risorse a disposizione e rendendo un’area relativamente da poco sottratta all’acquitrinio il luogo in cui industria e progresso trovarono casa offrendo stabilità alle famiglie che iniziavanao a popolare sempre più numerose il territorio ed arrivando ad ospitare, è il caso della centrale nucleare, tecnologia altamente all’avanguardia non solo per l’Italia.