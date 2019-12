La Caritas diocesana di Gaeta sostiene il progetto di padre Vincenzo Santilli, missionario salesiano originario di Spigno Saturnia che vive nella foresta amazzonica da tantissimi anni, impegnato nel migliorare le strutture scolastiche nel cuore dell’Amazzonia.

Con questo obiettivo, domenica scorsa si è svolta una raccolta di fondi in tutte le parrocchie della diocesi, che verranno utilizzati per sistemare le aule, acquistare materiale scolastico, medicine e cibo per i bambini.

“Il nostro missionario – spiega la diocesi di Gaeta – ha organizzato case di rieducazione e scuole bilingue per ragazzi di strada ad alto rischio all’interno di capanne sprovviste di energia elettrica, acqua e servizi di base, nel cuore della foresta amazzonica. Una scuola nel cuore dell’Amazzonia, così si chiama il progetto, vuole dare risposta a questa carenza di risorse e beni primari, attraverso il potenziamento e il miglioramento delle scuole esistenti”.