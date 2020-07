Una situazione quotidiana, in cui chiunque può riconoscersi. L’inquadratura giusta, magari dal basso in modo da solleticare il guardone che è in ognuno di noi. Una ‘mise’ che sia adatta alla situazione e lasci ampio spazio all’immaginazione di chi guarda. Questi sono solo alcuni ingredienti per mettere in cascina qualche centinaia di migliaia di visualizzazioni.

E a chi non fanno comodo? Domanda retorica, soprattutto se sei un personaggio a livello nazionale e, in questo momento, non sei in tv ma in ferie.

Così nasce, più o meno, la foto di Ilary Blasi, in vacanza a Sabaudia con la famiglia, ritratta mentre fa la spesa al supermercato. E l’utilizzo del termine ‘ritratta’ non è affatto casuale.

Naturalmente non poteva mancare il supporto del consorte, Francesco Totti, che su Instagram ha commentato: ‘La nutella, ricordati’ con un paio di faccette ammiccanti…

Il gioco della comunicazione, nel mercato dell’immagine 2020, è proprio questo.