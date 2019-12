Il colore, il profumo e il gusto della birra artigianale di Latina pronta a stupire anche Papa Francesco.

Il birrificio artigianale B – Four Beer di Latina continua, infatti, a sorprendere e accende il Natale all’insegna della solidarietà.

Paolo D’Amici, accompagnato dal mastro birraio, Giovanni Salvucci e dal pasticcere Fabio Abanesi, ha partecipato in queste ore ad un grande evento in Vaticano.

Lo ha fatto portando in dono a Papa Francesco un presepe fatto con birra e panettoni, un cesto di pinze romane, ed uno contenente 54 panettoni artigianali da donare ai poveri e alle persone in difficoltà.

“Credo che lo spirito del Natale sia questo. Stare accanto alle persone più bisognose e – spiega D’Amici – condividere un gesto, un abbraccio che possa portare il sorriso a chi spesso ne è privato. Siamo orgogliosi di avere avuto questa possibilità e di aver incontrato Papa Francesco. E’ stata un’emozione unica”.

In realtà non è la prima volta che l’azienda, che rappresenta un’eccellenza nel mondo per la produzione di birra artigianale, partecipa a momenti come questo.

“E’ la quarta volta che proponiamo questa iniziativa – conclude Paolo D’Amici, titolare dell’azienda B-Four Beer e D’Amici – era accaduto già con Papa Ratzinger e con Papa Wojtyla. Viviamo in un momento molto difficile sotto il profilo economico e sono convinto che un piccolo gesto come quello che abbiamo fatto possa essere un mattone sulla strada della convivenza civile e della pace”.