Gli istituti di credito continuano a declinare le tue richieste di apertura di nuove linee di credito?

Il problema potrebbe non risiedere nei dati del tuo bilancio, bensì può essere connesso al rapporto complessivo tra la tua impresa ed il sistema bancario.

Uno dei fattori più ignorati dalle PMI e persino dai professionisti che le affiancano è proprio la qualità degli affidamenti.

Sapevi ad esempio che utilizzare eccessivamente le aperture di credito in c/c concesse per elasticità di cassa (c.d. “rischi a revoca”) peggiora drasticamente la tua reputazione nei confronti degli istituti di credito?

Il rating bancario, in particolare per le PMI, è fortemente influenzato dalla componente andamentale, ossia dal modo in cui le imprese utilizzano gli affidamenti in essere con le banche.

Lo strumento per monitorare al meglio il proprio rating è costituito dalla Centrale Rischi (CR) di Banca d’Italia, un sistema informativo centralizzato sull’indebitamento verso le banche e le società finanziarie.

La CR rappresenta uno strumento fondamentale e da interrogare con regolarità: permette infatti di conoscere lo stato della propria azienda nell’ottica del sistema bancario e, se consultata costantemente, consente di correggere per tempo eventuali inefficienze che portano a segnalazioni evitabili.

CENTRALI RISCHI

Le centrali dei rischi forniscono al sistema finanziario informazioni sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito sulla base delle segnalazioni che esse ricevono dai singoli istituti. Ne esistono sia pubbliche (CR, CAI) sia private (CRIF è la più nota).

Il problema non è “essere segnalati”, ma verificare la positività o negatività del tipo di segnalazione.

Pertanto risulta importante monitorare costantemente la propria CR per verificare che non ci siano segnalazioni non corrette o evitare comportamenti che possano peggiorare il rating (solo a titolo di esempio: l’uso costante delle linee di fido sopra il 75% dell’accordato).

LEGGERE E MONITORARE LA CR

Talvolta, erroneamente, la richiesta e consultazione della Centrale Rischi avviene solo quando si necessita di nuova finanza; invece conoscere in modo analitico la propria esposizione debitoria e ciò che vede la banca è determinante per una corretta relazione con il sistema.

REPORT MENSILE CENTRALE RISCHI

Proprio in virtù di quanto detto è estremamente lodevole una nuova iniziativa in merito promossa da Banca d’Italia: dal 2 ottobre 2020 è infatti possibile ricevere ogni mese la propria Centrale Rischi.

Tutte le società iscritte nel Registro delle imprese presso le Camere di Commercio ora possono quindi sottoscrivere un abbonamento per ricevere al proprio indirizzo PEC, in automatico e con frequenza mensile, i dati della Centrale Rischi.

