Un supporto per le future mamme ai tempi del Coronavirus.

E’ quello messo in campo dal Consultorio di Latina, afferente al Dipartimento

assistenza primaria, guidato dal dottor Loreto Bevilacqua, attraverso alcuni corsi on line che si terranno in videoconferenza.

Un ciclo di otto incontri con cadenza bisettimanale della durata di circa due ore, potranno essere seguiti dai genitori a cui si forniranno informazioni specifiche.

Il programma infatti prevede informazioni relative a: vita prenatale, tecniche di

rilassamento nel travaglio e nel parto, allattamento, cure dei neonato, vaccinazioni in gravidanza.

Gli incontri sono tenuti da ostetriche e da psicologi e ci sarà la possibilità di interagire durante la diretta.

Per informazioni ed iscrizioni le gestanti possono rivolgersi al Consultorio Familiare di Latina, telefonando al numero 0773 6556586 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.

A breve l’iniziativa verrà avviata anche negli altri Consultori della Asl.