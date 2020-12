Un pallino fisso quello del direttore generale della Asl di Latina, Giorgio Casati, di dare visibilità, positiva ovviamente, all’azienda sanitaria pontina.

Una strategia che in questi anni ha visto diversi interventi, regolarmente deliberati e nella piena legittimità delle decisioni assunte, per rinforzare l’ufficio stampa e comunicazione interno all’azienda.

L’ultimo arriva in piena emergenza Covid con la decisione di affidare, per un importo di seimila euro (2.000 al mese) ad una agenzia stampa per divulgare e diffondere comunicati, iniziative e dare una ritinteggiata all’immagine della Asl di Latina all’occhio di istituzioni, cittadini e chi più ne ha più ne metta.

Il contratto avrà durata di tre mesi con possibile rinnovo. Quello che maggiormete fa notizia, però, non è tanto la scelta, ripetiamo pienamente legittima, ma la rapidità di attuazione.

La decisione è contenuta infatti in una delibera proposta il 30 novembre ed approvata in meno di 24 ore, il primo dicembre 2020. L’affidamento è “diretto” nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa che prevede “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”.

Non risulta, tuttavia, nella storia nessun atto che abbia subito tale e tanta accelerazione. Il che fa pensare considerato che di emergenze negli ultimi dieci mesi ce ne sono state non poche, molte della quali, non solo per la concoitanza del Coronavirus, forse necessitavano di altrettanta rapidità.

Stessa cosa vale per quei tamponi domiciliari o per le relative risposte che i cittadini attendono per giorni, come dimostrano i quotidiani articoli di stampa basati sulle denunce e disagi effettuate dagli stessi cittadini a cui l’azienda intende dare informazioni e notizie, e ben oltre la tempistica non solo stimata ma che dovrebbe essere rispettata per non gravare su una situazione già estremamente compromessa.

Tutto legittimo ripetiamo, per carità, soprattutto quando si parla di una Asl su cui pendono, tanti, troppi, buchi neri proprio sul piano dei servizi e che ha bisogno di vestirsi “a festa” per rassicurare la comunità e le istituzioni da cui dipende.

La strategia di Casati è probabilmente mirata a dare una visione iper efficiente e positiva dell’azienda senza, però, andare a toccare quelle che sono e restano criticità irrisolte.

Sicuramente si tratta di un cambio di passo a cui ne seguiranno altri dove oltre alle parole ai comunicati si assisterà a tagli consistenti delle liste di attesa, a implementazione delle prestazioni per malati cronici, alla realizzazione di percorsi sicuri per garantire ai cittadini di effettuare le visite di cui necessitano, oltre il Covid, per fronteggiare patologie vascolari, oncologiche e cihi ne ha più ne metta.

Settori su cui 6000 euro sono una goccia nel mare ma che, se sommati, a quelli perecedenti potevano fare la differenza soprattitto in una Asl che ci ha abituati al leit motiv del “dobbiamo fare i conti con le risorse a disposizione che non ci consentono ampi margini di azione”.