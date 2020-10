Una sfida alla crescita e allo sviluppo quella annunciata oggi dalla Johnson & Johnson che ha deciso di potenziare il sito produttivo della Janssen di Latina.

“L’investimento a Latina e’ – spiega l’azienda – una testimonianza della vocazione all’innovazione che da sempre caratterizza Janssen, sia dal punto di vista della produzione che della ricerca medica, come conferma l’impegno dell’azienda nello sviluppo del suo vaccino candidato contro il Covid 19“.

Uno dei siti che hanno fatto del polo chimico e farmaceutico del territorio pontino una punta di diamante in Italia ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale anche sotto il profilo dell’occupazione con un incremento dell’organico passato da 320 a 770 addetti.

Il tutto all’insegna di una grande crescita delle competenze professionali e un diffuso orientamento all’autoimprenditorialità.

Nato negli anni ’80, il sito produttivo si estende su una superficie di 136mila metri quadrati e la sua produzione, che ad oggi ammonta a 4,5 miliardi di trattamenti orali innovativi ogni anno, destinati in particolare al trattamento delle patologie onco-ematologiche e alla cura delle malattie infettive, raggiungera’ potenzialmente quota 5 miliardi nel corso del 2021.

“L’innovazione – spiega Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia – è la sfida quotidiana delle oltre 1.500 persone che compongono la nostra organizzazione. Negli ultimi anni, lo stabilimento di Latina e’ stato protagonista di un’importante evoluzione tecnologica con impatti economici e sociali positivi per tutto il nostro Paese. A seguito del raddoppio del sistema di produzione ‘in continuum’, il sito di Janssen attrarra’ lo sviluppo di ulteriori terapie innovative nel nostro Paese”.

Piu’ del 95% di questa produzione e’ destinata all’estero, per raggiungere i pazienti di oltre 100 Paesi nel mondo.

Elementi che hanno rappresentato il terreno fertile per il lancio di un’iniziativa che consente a tutti i dipendenti di Janssen di presentare nuove idee di valore, che possono essere finanziate e implementate, previa valutazione del comitato esecutivo. In 3 anni, il progetto ha visto la candidatura di oltre 370 nuove proposte e diverse sono state implementate, come il controllo da remoto del processo produttivo tramite smartwatch. “.

“Nonostante la pandemia, Janssen ha preservato inalterata la produzione all’interno dello stabilimento, per garantire la continuita’ di cura a tutti i pazienti. “Proprio nel corso della fase piu’ acuta dell’emergenza inoltre – concludono – l’azienda ha anche portato avanti il proprio impegno nell’innovazione, raddoppiando la linea produttiva automatizzata in continuum. L’introduzione di questa seconda linea ha permesso al sito di avvalersi di tutte e tre le tecnologie esistenti per la produzione di trattamenti solidi, rafforzando ulteriormente la capacita’ del plant di Latina di produrre qualsiasi nuovo trattamento orale di Janssen e di lanciarlo a livello globale”.