di Daniela Pesoli – Ad Itri una “Notte di luci” con divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e in lattina che, una volta abbandonati in strada, possono rompersi e ferire qualcuno.

Il sindaco Antonio Fargiorgio ha firmato l’ordinanza per evitare episodi pericolosi per l’incolumità pubblica alla manifestazione in programma oggi dalle 16.30. Il divieto scatta alle 14 e sono previste multe da 25 a 500 euro per i pubblici esercizi che non lo rispettano.

Con “Una notte di luci” il borgo medievale di Itri sarà illuminato da 25.000 piccole fiammelle che daranno vita ad uno spettacolo suggestivo. Nella parte più alta che domina il borgo saranno presenti inoltre stand enogastronomici.

Tanti i personaggi in costume che si alterneranno lungo tutto il percorso: nei vicoli del borgo sarà possibile incontrare Ippolito De Medici, Giulia Gonzaga, Kaireddin il Barbarossa, Frà Diavolo e Urbano VI che narreranno i loro trascorsi di vita a Itri.

In programma anche il progetto turistico culturale “Vivi la storia” a cura di Robert Rivera ed Enza Simeone e la rappresentazione teatrale “La luccicanza”.

La Street Band BadaBimBumBand guiderà i partecipanti nei vicoli del centro storico medioevale.

Ed ancora concerti, spettacoli di danza, giochi di fuoco ed esibizioni dei mangiafuoco.