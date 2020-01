Non solo un albero per ogni nato, anche un libro per ogni nato.

Il Comune di Itri aderisce al programma “Nati per leggere” e tutti i neonati riceveranno in regalo un libro. Un progetto per promuovere la lettura.

“Ho voluto questo progetto – spiega il sindaco Antonio Fargiorgio – perché si inserisce nel quadro delle iniziative programmate per i nuovi nati della nostra cittadina, al pari di quella di un albero per ogni nato. Un’iniziativa che è stata accolta con grande entusiasmo da genitori e nonni”.

L’iniziativa è promossa da Associazione culturale pediatri, Associazione italiana biblioteche e Centro per la salute del bambino onlus.

“Nel corso del 2020 – aggiunge l’assessore alla pubblica istruzione Tiziana Ialongo – saranno molteplici le iniziative in collaborazione con i volontari di “Nati per leggere” indirizzati alla fascia di età 0-6 e alle loro famiglie. E’ un programma nazionale di promozione della lettura, rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare con l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita”.