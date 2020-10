Sono risultati tutti positivi i tamponi molecolari effettuati a ospiti e personale della casa di riposo “Domus Aurea” di Itri.

Una notizia ufficializzata dal sindaco del comune itrano Antonio Fargiorgio.

Attraverso i proprio account facebook il primo cittadino ha spiegato che soltanto due persone presentano un quadro clinico “complicato”, mentre dieci persone hanno sintomi lievi. Gi altri, al momento, appaiono asintomatici.

Un messaggio pacato ma deciso, quello di Fargiorgio, che ha più volte ripetuto che la situazione è seria ma è costantemente monitorata.

Protezione civile e Croce Rossa stanno dando il proprio supporto agli uomini della Asl.

Ovviamente la struttura è stata messa in quarantena. Nessuno può entrare o uscire, a meno che non si tratti di casi di estrema urgenza, come ad esempio un ricovero.

“Da parte di tutti – ha ribadito il sindaco – serve grande consapevolezza. Anche qualora – ma al momento ancora non ci sono indizi in tal senso – dovessero essere provvedimenti restrittivi, occorre capire che si tratta di un sacrificio necessario per mantenere la situazione sotto controllo”.

Questo pomeriggio nuovo vertice con la Asl per cercare di organizzare l’intervento all’interno della casa di riposo.