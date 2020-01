Arriva un mezzo spargisale per far fronte alle basse temperature di un inverno particolarmente rigido che trasforma le strade in piste di pattinaggio.

Lo ha acquistato il Comune di Itri per agevolare il lavoro del personale addetto e dei volontari della protezione civile, finora impegnati a combattere il ghiaccio spargendo il sale a mano, operazione risultata faticosa e poco efficace.

Il mezzo, che sarà installato sul pick-up della protezione civile, permetterà invece di prevenire le pericolose lastre di ghiaccio in modo più veloce ed efficiente.