Torna alla piena e normale attività il centro prelievi di Itri a partire da domani, mercoledì 17 giugno.

La comunicazione è stata effettuata direttamente dalla Asl di Latina proprio oggi.

Il servizio sarà attivo nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30.

“Avevo sempre detto che il centro non rischiava la chiusura e che il blocco era dovuto ad eccezionali esigenze collegate – interviene il sindaco Fargiorgio – alla necessità di reclutare il personale per avviare la campagna di tamponi fatta dalla Regione Lazio”.

Il centro prelievi rappresenta un servizio fondamentale soprattutto per le fasce più fragili come disabili ed anziani che altrimenti sarebbero costretti a spostarsi in comuni limitrofi per poter effettuare le analisi.