Rete ferroviaria italiana (Rfi) ha consegnato al Comune di Itri il piazzale della stazione per svolgere le attività del piano di soccorso della galleria Vivola richieste dalla prefettura di Latina.

L’accordo è stato firmato da Mario Di Troia in rappresentanza di Rfi e dal comandante della polizia locale Pasquale Pugliese.

Entro tre mesi si dovrà formalizzate il contratto di comodato di suo gratuito, intanto il Comune si è impegnato a regolamentare la segnaletica orizzontale e verticale dell’area e a permettere gratuitamente la sosta a tempo de veicoli. Inoltre, l’ente dovrà costantemente tenere pulito il piazzale e provvedere alla potatura degli alberi ai fini del decoro.

La consegna del piazzale è stata effettuata in anticipo rispetto ai tempi previsti, così da facilitare tutti gli interventi previsti dal piano di soccorso in caso di necessità e, quindi, mantenere alto lo standard di sicurezza dei viaggi in treno.