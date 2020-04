Una pizza per far sentire meno sole le persone soprattutto quelle più in difficoltà.

Hanno messo le mani in pasta e donato pizze al pomodoro e margherita due locali di Itri “Easi” e “Tutti i gusti”, che hanno agito d’intesa con i servizi sociali del Comune.

I due negozi hanno voluto dare un loro concreto contributo a quanti, più di altri, soffrono in questo momento delicato e difficile. Preziosa la collaborazione della Croce rossa italiana di Itri che ha materialmente provveduto alla consegna.