di Daniela Pesoli – Nato soprattutto come strumento di autodifesa per le donne, ora diventa una vera e propria arma in dotazione agli agenti della polizia municipale.

E’ lo spray urticante al peperoncino, valido per respingere le aggressioni con un semplice spruzzino.

Il comune di Itri ne acquisterà sette, per una spesa di circa 1.200 euro, da affidare ai propri vigili urbani come strumento di autotutela. E prima di utilizzarlo, gli agenti dovranno seguire un corso di formazione, con tanto di rilascio di certificato di idoneità.

Quella che sembra una novità, forse anche leggermente singolare, in realtà è applicata da tempo in molte città italiane, soprattutto del nord.

La dotazione di spray urticanti è stata decisa dal comune di Itri in base alle norme regionali in materia di polizia locale, un regolamento che risale al 2005.

Dove non si fa riferimento esplicito allo spray anti aggressione, ma solo agli strumenti di difesa in dotazione alle polizie locali. L’evoluzione dei tempi ha fatto sì che in essi rientrasse anche l’arma al peperoncino.