“Ho appena avuto conferma dal circuito dei medici di base della presenza di una nuova positività al Covid ad Itri. La persona, abitante in una contrada extraurbana, attualmente è ricoverata in ospedale. Sono stati precauzionalmente sottoposti a tampone due familiari e si è in attesa dell’esito di questi esami”.

Si apre così il post pubblicato sulla pagina sociale del Comune direttamente dal sindaco Antonio Fargiorgio.

La Asl, intanto, sta ricostruendo la catena dei contatti.

“Invito ancora una volta i cittadini ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate per evitare il rischio contagio e quindi ad osservare – conclude Fargiorgio – il distanziamento interpersonale, ad usare la mascherina laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima ed a lavare frequentemente le mani”.

La notizia ha circolato rapidamente ed ha creato, stando anche i commenti pubblicati sotto al post, non poca apprensione anche tra chi per le vacanze è stata proprio nella città del su pontino.