“Voglio sgomberare il campo da equivoci di sorta, così come prevenire facili commenti sulla necessità di fare cassa attraverso l’applicazione delle sanzioni amministrative. Ho sempre sostenuto che la corretta osservanza delle norme dettate dal Governo in tema di contrasto alla diffusione del contagio da Covid19 ci impegnasse, tutti, sul piano etico ancor prima che su quello giuridico. Ho dovuto tuttavia constatare che vi è stato un certo rilassamento nel rispetto delle regole, quasi che ciascuno pensasse di non poter essere toccato dal contagio. Così facendo, ci siamo esposti personalmente al rischio della malattia e, soprattutto, abbiamo irresponsabilmente esposto chi ci è vicino, e comunque tutti gli altri, allo stesso rischio, indipendentemente dal fatto se poi vi sia stato o meno contagio”.