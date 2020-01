E’ in programma per oggi a Itri l’avvio dei lavori per il rifacimento della scalinata di Largo Spapenda.

Un intervento di manutenzione straordinaria che è inserito nel piano delle opere pubbliche da sistemare o realizzare entro il 2020.

Come molte altre strutture, la scalinata di largo Spapenda richiede un lavoro di restyling da tempo al fine di migliorarla esteticamente e dal punto di vista della sicurezza per i cittadini che la utilizzano.

Per tutta la durata dei lavori, alcuni posti auto della zona non potranno essere fruibili come parcheggio. Il divieto di sosta scatta da questa mattina.