di Daniela Pesoli – Il 2019 è stato l’anno dell’emergenza e della tutela ambientale, il 2020 sarà quello dei nuovi investimenti. Non ha dubbi, il sindaco Antonio Fargiorgio, quando gli chiedi di sintetizzare l’anno ormai agli sgoccioli e poi di guardare in prospettiva per Itri, il paese che guida dal 2016.

L’emergenza ambientale è naturalmente quella scattata a luglio, quando un incendio ha divorato almeno 2000 metri quadrati di una discarica, neanche a dirlo abusiva, scoperta proprio in quella occasione in località Calabretto.

“Un problema sul quale siamo ancora molto impegnati, anche se i rilievi effettuati dall’Arpa hanno non hanno evidenziato eccessive preoccupazioni per la qualità dell’aria, a parte il benzene scatenato dalle fiamme e le materie provenienti dagli scarti edili. Ora l’area è continuamente monitorata. Per la tutela dell’ambiente, comunque, abbiamo sempre fatto molto. Per tre anni consecutivi abbiamo ricevuto il riconoscimento di Legambiente per la raccolta differenziata e siamo il primo comune della provincia che ha dotato gli studenti delle borracce di alluminio, che ha significato il risparmio di 80-85 mila bottiglie di plastica. E da due anni, anche se la legge non lo impone ai comuni al di sotto dei 15 mila abitanti, piantiamo un albero per ogni nato”.

E’ anche un modo per ripopolare il territorio dopo gli incendi che in passato hanno devastato il territorio di Itri.

“Sì, tre anni fa siamo stati flagellati dagli incendi. Siamo però orgogliosi del fatto che, da due anni a questa parte, abbiamo zero incendi. Questo perché è partito un progetto, in collaborazione con associazioni e carabinieri forestali, che ci permette ad ogni inizio della stagione estiva di intervenire con il presidio del territorio e altre iniziative mirate”.

Opere pubbliche: cosa è stato fatto nel 2019?

“Abbiamo realizzato il nuovo parcheggio dello scalo ferroviario di Itri, finanziato dalla Regione Lazio, completamente videosorvegliato. E abbiamo iniziato il restyling di strade e di marciapiedi che non venivano toccati da due decenni, oltre all’inserimento di varie aree verdi in più punti del paese”.

Dal punto di vista politico, però, il 2019 non è stata una passeggiata.

La sua maggioranza ha continuato a perdere pezzi. Per la seconda volta un consigliere, in quest’ultimo caso Vittoria Maggiarra, l’ha abbandonata tra le polemiche sul caso dell’assessore Di Biase.

“L’assessore Di Biase si è dimesso da consigliere e secondo Maggiarra l’incarico assessorile non era più legittimo. Io la penso diversamente, in quanto il nostro statuto permette di incaricare assessori esterni. Diverse interpretazioni, sulle quali siamo in attesa di un parere definitivo del ministero”.

Intanto, dei 12 consiglieri di maggioranza iniziali ne restano 10. Si sente tranquillo?

“Mi sento ancora tranquillo numericamente. Il problema è che queste cose accadono soprattutto per rapporti personali, non tutti sono capaci di superare le asperità che possono nascere”.

Guardiamo al 2020. Cosa devono aspettarsi gli itrani dall’amministrazione comunale?

“Siamo pronti con la videosorveglianza, un progetto epocale per Itri, che prevede l’installazione in tutto il paese di 85 videocamere. Come è pronto il progetto per l’illuminazione del centro storico dove erge il nostro castello. Ed all’inizio dell’anno partiranno i lavori per l’illuminazione e la realizzazione dei marciapiedi sulla Civita Farnese”.