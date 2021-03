Sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, a Itri, i carabinieri della locale stazione, pe arrestare un trentenne di Formia.

L’intervento nell’ambito di servizi appositi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g. per analoghi reati, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di 2,40 grammi di cocaina suddivisa in 5 dosi e nascoste.

L’arrestato veniva condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari mentre la droga veniva posta sotto sequestro.