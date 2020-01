di Daniela Pesoli – L’acqua erogata dai pozzi privati a Itri sarà esaminata per verificarne la qualità. E’ una decisione assunta nell’ambito della procedura finalizzata al subentro del gestore pubblico Acqualatina, discussa ancora una volta in un incontro che si è tenuto alla Regione Lazio alla presenza del sindaco Antonio Fargiorgio.

“È stata ribadita la necessità ed obbligatorietà, secondo quanto anche previsto dalle disposizioni del testo unico in materia ambientale – ha detto il sindaco dopo la riunione – che la vicenda si risolva sulla base di una soluzione pubblica, con il subentro del gestore idrico affinché la questione sia definita nel rispetto delle prescrizioni di legge. E al fine di dare impulso al procedimento, abbiamo tutti convenuto sulla necessità di far analizzare, attraverso appositi saggi, l’acqua erogata dai singoli pozzi in quanto dalla eventuale potabilità della risorsa deriverebbero conseguenze specifiche sotto il profilo normativo”.

A seguito delle intese raggiunte in Regione, Fargiorgio ha emesso un’ordinanza per autorizzare e consentire l’accesso ai tecnici di Acqualatina e della Asl per effettuare i saggi.

“Si tratta di un passaggio procedurale di estrema importanza – ha rilevato il sindaco – in vista della fattibilità della soluzione prospettata in Regione. Un passaggio che appare necessario anche in funzione di quello che dovrà essere il regime da rispettare nelle more del perfezionamento delle procedure pubbliche. Nella sede istituzionale, infatti, ho ribadito fortemente l’esigenza e la necessità di tutelare gli utenti finali che non debbono subire disservizi di alcuna natura”.