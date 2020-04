Effettuano lavori edili in assenza e in difformità al titolo edilizio, in zona soggetta a vincolo idrogeologico.

Questa la scoperta effettuata dai vigili ad Itri nel corso di alcuni controlli del territorio.

L’operazione ha portato ad un sequestro e due denunce alla Procura della Repubblica.

L’intervento è stato effettuato dal nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Itri, coordinato dal comandante Pasquale Pugliese, in esecuzione di due deleghe di indagine della Procura della Repubblica di Cassino.

“L’attenzione della polizia locale – spiega il comandante Pugliese – è massima per le violazioni urbanistiche e in danno all’ambiente”.