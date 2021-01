Col Lazio in fascia arancione, si fanno più stringenti i controlli delle forze dell’ordine per far rispettare orari e disposizioni ad attività commerciali e singoli cittadini.

Proprio in uno di questi controlli, i carabinieri di Itri, ieri pomeriggio, si sono recati presso una caffetteria. I militari procedevano ad ispezionare il locale trovando tre avventori intenti a consumare bevande all’esterno del locale, comportamento che non rispetta l’obbligo dell’asporto di alimenti e bevande. I tre se ne stavano seduti ad un tavolino nelle immediate adiacenze dell’ingresso del locale, posto in quella posizione per le consumazioni.

Per gli avventori scattava la sanzione, mentre al titolare del locale veniva contestata la violazione amministrativa relativa alla mancata osservanza della misura prevista dalle normative vigenti.

L’autorità amministrativa è stata informata per l’erogazione di eventuali sanzioni accessorie in aggiunta all’immediata chiusura dell’esercizio che è stata già disposta per un periodo di 5 giorni.