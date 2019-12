Nel centro storico di Itri verrà installato un semaforo con l’obiettivo di agevolare la viabilità e prevenire gli ingorghi che si verificano in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni ed eventi.

L’impianto permetterà di istituire un senso unico alternato, la soluzione individuata dalla polizia municipale per superare i problemi che anche quest’anno sono stati affrontati dagli automobilisti, spesso finiti nel caos del traffico in occasione di iniziative che hanno aumentato la presenza di veicoli in paese.

Particolari criticità si verificano nelle vicinanze del castello medievale e a ridosso delle porte storiche, soprattutto nei periodi in cui sono maggiori le visite turistiche.

Per l’acquisto del semaforo che regolerà la viabilità nel borgo, l’amministrazione comunale ha impegnato circa seimila euro.