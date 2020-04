di Daniela Pesoli – Al via la raccolta di fondi a favore delle famiglie più bisognose di Itri per metterle in condizioni di fare fronte all’emergenza.

Il Comune ha aperto un conto corrente bancario destinato a raccogliere le donazioni di quanti volessero fornire un contributo concreto per affrontare la delicata situazione di crisi.

Il conto corrente è stato acceso presso la locale filiale della Banca Popolare di Fondi. Le somme che vi saranno versate, fa sapere l’amministrazione comunale, verranno utilizzate per acquisti di generi alimentari di prima necessità.

L’IBAN del conto, intestato al Comune di Itri, è IT 60 L 05296 74000 CC0150025749

Intanto sono state distribuite a Itri oltre 1000 mascherine realizzate da una sartoria locale con materiali acquistati dal Comune. Le richieste dei dispositivi sono state superiori alla disponibilità, pertanto le consegne sono momentaneamente sospese in attesa della nuova produzione.

“Per fare questo – spiega l’amministrazione comunale – occorrerà qualche giorno, poiché le mascherine vengono realizzate e donate da una sartoria artigianale che non le produce su scala industriale. Tutti i cittadini l’avranno”.