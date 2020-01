di Daniela Pesoli – Sono stati affidati i lavori per la manutenzione straordinaria di via Mazzini e via Torretta di Itri, tra i primi interventi programmati nel 2020 dall’amministrazione Fargiorgio nell’ambito di un più organico progetto di restyling delle strade del territorio comunale, che riguarderanno sia il centro sia le aree periferiche.

A breve dovrebbero iniziare anche i lavori per l’illuminazione e la realizzazione dei marciapiedi sulla Civita Farnese.

L’illuminazione pubblica sarà estesa potenziando gli impianti nel centro storico a ridosso del Castello.

Un altro progetto che dovrebbe prendere forma a breve è quello che riguarda la videosorveglianza con l’installazione di 85 telecamere in tutto il paese.

In questo modo si concluderà un percorso finalizzato alla sicurezza dei cittadini, iniziato con la videosorveglianza del nuovo scalo ferroviario di Itri realizzato nel 2019 con fondi regionali.