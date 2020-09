Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne di Itri.

L’uomo ha ceduto 1,10 grammi di eroina ad un 30enne poi segnalato all’autorità amministrativa per consumo personale di droga e per essere stato trovato in possesso di 7,10 grammi di eroina nonchè di una somma di denaro in contanti pari a 1.400 euro probabile provento di spaccio.

Nel corso di perquisizione domiciliare l’arrestato è stato trovato in compagnia di un 41enne, denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, infatti, ha tentato di bloccare l’accesso ai militari opponendo resistenza ed è stato trovato in possesso di 0,5 grammi di eroina e segnalato quindi all’autorità amministrativa.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo come disposto dall’autorità giudiziaria.