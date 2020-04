Un uomo di 30 anni di Itri è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina già divisa in singole dosi.

L’uomo è stato controllato all’interno di un supermercato ed arrestato dai carabinieri e la droga sequestrata.

Dopo le formalità di rito è stato portato presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’autorità giudiziaria.