Gli italiani negli ultimi anni stanno imparando a fare maggiore attenzione a tutte quelle piccole azioni che possono avere un impatto considerevole sull’ambiente. Questa tendenza si è fatta sentire ancora di più nei mesi del lockdown, per via delle nuove abitudini quotidiane intraprese a causa dell’emergenza.

Aumenta la sensibilità verso le tematiche green

La consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti quotidiani è in continua crescita tra gli italiani, in particolar modo per quanto riguarda le ultime generazioni. Secondo una ricerca realizzata dall’Osservatorio Mensile Findomestic ed Eumetra, infatti, l’81% degli intervistati si dice disposto a spendere di più in prodotti o servizi che siano green (+8% rispetto al 2018). Questa attenzione particolare si vede soprattutto verso i generi alimentari, ma salgono anche le quote di chi cerca il rispetto dell’ambiente quando acquista beni durevoli come elettrodomestici, caldaie o automobili, oppure quando effettua lavori come le ristrutturazioni domestiche. Questa tendenza si esplica ovviamente anche nelle scelte che gli italiani compiono quando si tratta di fare acquisti, il che ha portato ad un aumento delle vendite soprattutto di veicoli ibridi o elettrici – sostenuti anche dai tanti ecoincentivi approntati dal governo – ma anche di cibi biologici o a km 0, di impianti fotovoltaici o di dispositivi per rendere la propria casa intelligente e sostenibile.

Sostenibilità in casa: alcuni consigli utili

La sostenibilità ambientale non può prescindere dall’adozione di abitudini quotidiane virtuose, motivo per il quale si può e si deve fare la differenza a partire dalla propria abitazione. Avere una casa green significa consumare il minor quantitativo possibile di energia, minimizzando qualsiasi spreco e facendo attenzione a materiali e dispositivi che si utilizzano ogni giorno. Parlando di energia, per rendere l’abitazione più eco-friendly si potrebbe installare un impianto fotovoltaico per assicurarsi di usare energia verde in casa, ma una soluzione di questo tipo non è sempre applicabile per tutti. Un’alternativa da prendere in considerazione consiste nell’attivare una delle offerte proposte da operatori green, che utilizzano cioè solo energia prodotta da fonti rinnovabili: ne è un esempio il contratto luce e gas di Wekiwi, tra i nuovi gestori più attenti in questo senso.

Come già detto, però, è fondamentale adottare anche delle abitudini più green, capaci di azzerare gli sprechi e ottimizzare al massimo i consumi in casa. È quindi opportuno ricordarsi di non lasciare inutilmente accesi dispositivi e luci quando non necessario, effettuare lavaggi in modalità “eco” con lavastoviglie e lavatrice (sempre a pieno carico), evitare di lavare a mano piatti e stoviglie e di lasciare aperto il rubinetto quando ci si lava i denti o ci si rade, per diminuire anche lo spreco d’acqua. Infine, non bisogna trascurare le innovazioni portate dalla domotica, un’ottima alleata in questa prospettiva: dei dispositivi intelligenti consentono di monitorare il consumo di riscaldamento, luce e simili, aiutando a ridurre gli sprechi.

Anche la spesa può essere sostenibile

Porre attenzione a ciò che si mette nel carrello del supermercato (fisico o online che sia) è un altro passo indispensabile per uno stile di vita più sostenibile. Un fattore importante da tenere in considerazione in questo senso è il packaging, che riguarda praticamente ogni prodotto alimentare presente sugli scaffali: alcune aziende hanno un’attenzione maggiore verso la questione e utilizzano confezioni compostabili o biodegradabili per i loro prodotti, che dovrebbero essere quindi preferiti in fase di acquisto. Carne, pesce e derivati animali possono provenire da allevamenti sostenibili e specificati sulle confezioni, che possono riportare le diciture “senza antibiotici” o “ingredienti 100% naturali”. Importante anche la tracciabilità dei prodotti, specie di quelli stagionali: in questo senso la spesa a km 0 è sicuramente più ecosostenibile in quanto consente di tagliare gli sprechi alimentari del 60%, oltre a rappresentare un modello di consumo virtuoso e vantaggioso per l’ambiente.