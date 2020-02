Si amplia la rappresentanza dei pontini nel partito fondato da Matteo Renzi.

A Roma sono stati eletti, in rappresentanza della provincia di Latina, nell’assemblea nazionale il sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, l’ex deputato, Federico Fauttilli e Sira D’Urgolo proveniente dalle fila di azzurro donna e da sempre riferimento della politica pontina.

Un tridente che affiancherà i coordinatori locali e provinciali, Elisa Giorgi e Renato Archidiacono, con l’obiettivo di radicare i comitati, aumentare il peso specifico sui territori e mettere in atto le strategie migliori in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Primo banco di prova, ovviamente, le amministrative di Fondi e Terracina.

Nei due Comuni a traino centrodestra lo scontro sembra essere tutto tra candidati interni a Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Uno scontro aperto che potrebbe portare dei vantaggi ai partiti di centrosinistra che, insinuandosi nelle spaccature esistenti, potrebbero cominciare a contarsi.

Non si sa ancora se il partito di Renzi in questa tornata uscirà allo scoperto in modo eclatante a sostegno di questo o quel candidato, se deciderà di appoggiare la corsa del prescelto del Pd o preferirà sostenere qualche outsider.

Certo è che non resterà ai margini cercando di lasciare il segno e a gettare le basi per le amministrative che avranno quale protagonista il Comune di Latina nel 2021.