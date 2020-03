di Daniela Pesoli – A Formia è nato il coordinamento di Italia Viva, presentato ufficialmente ieri in una conferenza stampa.

Giuseppe Masiello e Loredana D’Urso, entrambi provenienti dal Partito democratico, saranno i coordinatori locali del movimento di Matteo Renzi.

Presentando la scesa in campo di Italia Viva a Formia, Masiello e D’Urso hanno spiegato di voler creare un gruppo formato soprattutto da persone che nel corso del tempo si sono allontanati dalla politica e dalle urne, con l’obiettivo di recuperare una partecipazione dal basso alla vita della città.

Italia Viva è stata definita come una forza di centro moderato che guarda a tutti, non per qualunquismo ma per un’esigenza di massimo confronto e dialogo con le altre forze politiche.

Dialogo auspicato anche con l’attuale amministrazione comunale, che secondo Masiello e D’Urso dovrebbe aprirsi ad altre espressioni politiche per formare “un governo di salute pubblica che permetta alla nostra città di guardare al futuro dopo aver pagato lo scotto di un decennio di lunghe guerre personali”.

“Noi non abbiamo rappresentanti in consiglio – ha detto Masiello – ma possiamo dare il nostro contributo a un progetto condiviso”.