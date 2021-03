di Katiuscia Laneri – Italexit con Paragone ha annunciato la corsa alle prossime elezioni amministrative di Latina con fare deciso e idee chiare, una fra tutte porsi come terzo polo politico della città. A confermarlo è il dirigente provinciale Alessio Pietrobon che non fa nomi ma, assicura, ci sono già due candidati, diversamente dal centrodestra.

“L’identikit del nostro sindaco – spiega Pietrobon – è una figura disposta a confrontarsi coi cittadini, sempre pronta ad incontrarli, ma soprattutto che porti avanti le iniziative e progetti con decisione, senza continui cambi di rotta e dietrofront. La nostra non è solo una discesa in campo, ma una promessa al nostro territorio per una politica partecipativa, sana, sociale e popolare”.

“Inutile ricordare i danni che ha fatto Coletta – continua -. Ci stiamo avvicinando alle porte di un’altra stagione turistica dove gli operatori balneari, oltre a dover fare i conti con una programmazione alquanto insicura della stagione, dovuta al covid, dovranno fare anche i conti con la presa di posizione nettamente a favore delle volontà europeiste del primo cittadino di Latina di non prorogare le concessioni demaniali marittime, senza tener conto degli investimenti e dei sacrifici fatti negli anni dagli imprenditori che hanno ottenuto le concessioni balneari e che hanno investito sul nostro litorale. Abbiamo avuto anni di amministrazione assolutamente lontana da quelle che sono le esigenze reali della città e dei cittadini prendendo decisioni che provocano solo malcontenti e passi indietro per tutti”.

La sigla del senatore Gianluigi Paragone è una vera e propria novità sul panorama politico, un movimento sovranista ma nello stesso tempo trasversale, che abbraccia a 360° la battaglia contro l’Unione Europea e contro l’attuale governo a cui aderiscono anche ex pentastellati come Gianluca Macone.

Proprio pensando al Movimento 5 stelle, ma anche ad altre ex stelle nascenti, non si può fare a meno di ragionare su quante volte si è assistiti all’avvio di forze politiche che, al grido di “tutti a casa e va de retro alleanza”, raggiunte le poltrone parlamentari hanno lasciato che il registro restasse quello di prima.

“Non sarà così per noi – assicura Pietrobon -. Il movimento del senatore Paragone parla la lingua del popolo. Italexit porta avanti la battaglia contro l’UE, certo, ma trova altrettanto fondamentali le battaglie sui territori. Noi saremo ascoltatori di tutti i problemi dei cittadini, specialmente per le categorie più in difficoltà in questo periodo, portando così avanti un percorso politico partecipativo. Per questo motivo, molte saranno le iniziative che andremo a realizzare su tutto il territorio aperti e disponibili ad accogliere e condividere ideali e progetti anche di altri gruppi civici”.