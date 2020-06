Pontinia ha già dato. Sembra essere questa la linea da cui, Fratelli d’Italia, per voce del coordinatore comunale, Massimiliano Antelmi, intende partire per coinvolgere i cittadini ed evitare una scelta calata dall’alto.

Tutto scaturisce dall’ultima conferenza dei sindaci in cui il primo cittadino di Pontinia e presidente della provincia di Latina, Carlo Medici, ha chiesto ai partecipanti di dare la propria disponibilità ad avviare il percorso per la costituzione del Consorzio e ad accettare di ospitare eventuali impianti sulla base delle decisioni adottate dallo stesso.

“Io come sindaco di Pontinia – aveva detto Medici – accetterò l’eventuale collocazione di un sito nel mio comune”.

Essendo baricentrico sul territorio, un sito a Pontinia sarebbe capace di favorire la mobilità, contenendo i costi di trasporto e di conferimento.

“Sembrerebbe tuttavia che non esista – spiega Antelmi – un piano industriale con i relativi costi né è noto a quanto ammonterebbero le quote per ogni comune e né tanto meno si è costituito l’Ato. Tutto pare scorretto, in quanto la popolazione va informata così come sancito dallo statuto comunale. O almeno questo è quello che dovrebbe succedere in una democrazia partecipata”.

Oltre al sito di Pontinia in pole position ci sarebbe quello della Plasmon a Latina e la Paoil a Cisterna.

“In questo contesto ho convocato il direttivo di Fratelli d’Italia e gli iscritti per concordare quale iniziativa intraprendere a in risposta a tale proposta del sindaco. All’unanimità si è ribadito che Pontinia ha già dato in termini di rifiuti e non appare – conclude Antelmi – giusto avallare iniziative di altri impianti nel Comune. Per questo si è deciso che Fratelli d’Italia si impegnerà nel coinvolgere la cittadinanza per avviare una consultazione popolare, così come sancito dallo statuto comunale”.