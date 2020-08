E’ accaduto nel tardo pomeriggio a Terracina. Una donna è stata investita mentre attraversava la strada.

L’impatto con l’asfalto è stato terribile tanto che i soccorritori hanno ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza per trasportare velocemente la vittima in ospedale.

In via badino il traffico ha subito notevole rallentamento sia per consentire i soccorsi che i rilievi da parte dei carabinieri.