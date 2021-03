Negli ultimi 12 mesi gli investimenti nel settore farmaceutico hanno assicurato buoni ritorni a tutti quei trader interessati a comprendere come giocare in Borsa in maniera sostenibile e attenta, pianificando i propri passi in avanti in maniera tale che possano essere inquadrati nella propria strategia di azione.

E, in tale ambito, non sfugge come a costituire uno dei centri di riferimento nel vecchio Continente in questo settore in crescita sia proprio Latina, che dallo scorso autunno ha attirato un crescente interesse internazionale da parte di multinazionali e realtà locali, sempre più impegnate a rendere i propri poli produttivi degli elementi di massimo prestigio sul fronte dell’innovazione farmaceutica e, ancor di più, della lotta alla pandemia da coronavirus.

Gli investimenti di haupt Pharma sui vaccini

Un recente riferimento in tal senso ci è offerto dalle parole dell’amministratore delegato di haupt Pharma, Paolo Abbate, che ha confermato l’avvio di un processo di riconversione di uno sterile degli anni ’80 per dare il proprio contributo alla diffusione di efficaci vaccini sul nostro territorio.

Il polo farmaceutico, prima Pfizer e ora, dal 2013, parte integrante del gruppo multinazionale Aenova, è una primaria realtà specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti per conto terzi, ed è tra i principali terzisti farmaceutici a livello europeo, esportando le proprie produzioni a più di 80 diversi mercati globali.

Una compagine dunque di grande rilevanza, pur poco nota a livello mediatico per la scarsa riconoscibilità del proprio brand. Un approccio che tuttavia potrebbe cambiare nei prossimi mesi proprio grazie agli impieghi che la società dichiara di essere pronta a porre in essere sul fronte Covid-19.

La strategia di Johnson & Johnson

È invece già di qualche mese fa la notizia secondo cui Johnson & Johnson avrebbe previsto la realizzazione di importanti investimenti entro la fine del 2021 nello stabilimento Janssen di Latina: risorse che andranno a rafforzare il ruolo di un sito produttivo che già oggi è uno dei fiori all’occhiello nel settore dell’innovazione farmacologica a livello mondiale, e che è in grado di produrre 4,5 miliardi di trattamenti orali ogni anno, destinati principalmente al trattamento delle patologie onco-ematologiche e alla cura delle malattie infettive, con l’obiettivo di arrivare a 5 miliardi di unità prodotte già quest’anno. Il 95% della produzione è destinata all’estero, su oltre 100 Paesi di destinazione.

Uno sviluppo importante, quello del polo produttivo di Latina, che negli ultimi anni ha interessato anche la propria platea delle risorse umane, considerato che dal 2017 ad oggi l’organico è passato da 320 a 770 persone, con una crescita che oltre ad essere quantitativa è stata anche qualitativa, grazie all’incremento delle competenze professionali.

Rileviamo inoltre come nonostante la pandemia, Janssen abbia preservato inalterata la produzione all’interno del proprio stabilimento, garantendo la continuità di cura a tutti i pazienti. Peraltro, come ricordava la stessa società, proprio nel momento più difficile della pandemia da Covid-19 l’azienda ha accentuato il proprio impegno nell’innovazione, raddoppiando la linea produttiva automatizzata in continuum.