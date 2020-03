Con Borsa valori si intende un mercato economico disciplinato, nel quale è possibile effettuare la compravendita di obbligazioni, azioni, fondi di investimento, ETF e valute.

Il mercato a cui si fa riferimento è un luogo virtuale, collegato alla rete internet in modo tale da trasmettere dati e terminali, rendendo così possibile la speculazione finanziaria da parte degli intermediari.

L’intermediario può essere rappresentato da persona fisica o da società ed è comunemente conosciuto con il nome di broker. Il suo compito è quello di organizzare le transazioni economiche tra venditore e acquirente.

Se si vuole operare in Borsa è quindi necessario appoggiarsi alla figura professionale del broker, che molto spesso appartiene a una realtà aziendale, la quale opera sempre e comunque nell’interesse del cliente. È importante scegliere attentamente l’intermediario finanziario che veicolerà il proprio denaro e verificare che sia regolamentato CONSOB.

Oggi non è più necessario recarsi fisicamente presso un Istituto di credito: per investire in Borsa sono infatti sufficienti computer e connessione internet.

Capire come funziona il trading online è dunque di fondamentale importanza per chi, oggi, desidera fare compravendita di strumenti finanziari.

L’importanza degli indici di Borsa

Gli indici di borsa sono raggruppamenti di azioni che aiutano a individuare, a livello statistico, l’andamento generale del mercato e sono utili per indicare all’investitore se la strategia adottata è buona.

Gli indici che condizionano in maggior misura il mercato mondiale sono, senza dubbio, quelli americani. Naturalmente, nel nostro Paese l’interesse degli investitori è primariamente rivolto agli indici propri della Borsa italiana come il FTSE Mib. Quest’ultimo contiene i titoli azionari delle aziende nazionali di maggiore capitalizzazione.

Quando si operano investimenti online, è possibile monitorare gli andamenti degli indici tramite i grafici di cui sono provviste tutte le piattaforme di trading. Le piattaforme di trading sono un mezzo interattivo realizzato dalle società di intermediazione finanziaria per facilitare gli investimenti dei clienti.

Comprendere la rappresentazione grafica degli indici di Borsa non è difficile: solitamente l’aumento o la diminuzione del loro valore è indicata a livello cromatico. Se l’indice è in rosso, vuol dire che ha subito una svalutazione rispetto alla stima precedente, se è in verde vuol dire che il suo valore è in rialzo.

Come intuibile, i grafici giocano un ruolo fondamentale nella scelta delle possibili strategie adottabili da un trader. Essere costantemente aggiornati sull’andamento dei mercati economici è il primo passo per avere successo nel trading online.

Quali sono i rischi finanziari del trading online

Il trading online presenta gli stessi rischi di qualsiasi forma di speculazione finanziaria.

È infatti possibile che un investimento non vada a buon fine provocando, nei casi peggiori, la perdita del capitale investito o, nei casi meno gravi, un guadagno più basso di quello preventivato.

In realtà i rischi finanziari non si limitano a queste due eventualità, ma possono essere di varia natura e tra i più frequenti vi sono:

Rischio specifico : il successo dell’investimento dipende dall’andamento di un singolo titolo/strumento finanziario;

: il successo dell’investimento dipende dall’andamento di un singolo titolo/strumento finanziario; Rischio sistematico : il risultato dell’investimento è legato all’andamento del mercato in cui si opera;

: il risultato dell’investimento è legato all’andamento del mercato in cui si opera; Rischio valutario: sta a indicare il rischio finanziario legato all’investimento fatto su valuta straniera. In questo caso guadagno o perdita dipenderanno dal trend degli strumenti finanziari e dal cambio operante fra moneta nazionale e quella estera in cui si è investito.

In conclusione, è possibile dire che operare in maniera differenziata è una strategia adottata da molti trader, perché permette di limitare le perdite e ottimizzare i guadagni degli investimenti. Operare in maniera differenziata significa sostanzialmente acquistare di tutto un po’, quindi dividere l’investimento tra varie tipologie di prodotti finanziari.