La pandemia di coronavirus ha creato una situazione ambivalente per gli investitori, infatti da un lato sono sorte nuove opportunità, dall’altro è necessaria maggiore prudenza e un approccio più accurato nell’attività di money management. Nel 2020 la maggior parte dei broker di trading online ha registrato un considerevole aumento di nuovi clienti, una tendenza confermata dall’incremento di oltre 5 milioni di trader ottenuto da eToro, uno dei più famosi intermediari finanziari del settore.

L’emergenza sanitaria ha anche accelerato la trasformazione digitale, con una forte crescita del business delle aziende tecnologie, come testimonia l’aumento del commercio elettronico del 26% secondo le stime dell’Osservatorio B2C di Netcomm e Polimi. Un incremento considerevole è avvenuto anche per le imprese legate alla green economy, con il risultato record di Tesla le cui azioni hanno incrementato il loro valore del 657% negli ultimi 12 mesi.

Secondo i professionisti di BorsaMercato, portale che si occupa di trading online con un focus sul mercato azionario, le criptovalute e il Forex, il settore finanziario rappresenta senza dubbio un’opportunità importante per gli italiani. Ciò vale soprattutto in questo momento, con i rendimenti obbligazionari bassi e le politiche monetarie della BCE che stanno mantenendo i tassi a zero per sostenere i consumi e le imprese, tuttavia è essenziale considerare alcuni aspetti per investire nel 2021.

La crescita degli investimenti ESG

Un fenomeno importante nel 2020 è stata la crescita degli investimenti ESG, ovvero di operazioni caratterizzate dai criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Si tratta di parametri di valutazione del business delle società quotate, attraverso i quali assumono maggiore rilevanza aspetti come la sostenibilità ambientale, la trasparenza nella governance, l’etica e l’impatto sociale dell’attività aziendale.

Secondo un articolo pubblicato da WSI, questi investimenti sono aumentati del 20% nel 2020, con una prestazione elevata dei rendimenti e una prospettiva di forte crescita per il 2021, specialmente per quanto riguarda i social bond e i portafogli obbligazionari istituzionali dei fondi d’investimento. La rivoluzione verde è senz’altro al centro di questo cambiamento, con la spinta garantita dai massicci finanziamenti pubblici e gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, fattori che favoriranno le imprese attive nella decarbonizzazione e nella nuova economia green.

Il ruolo delle criptovalute negli investimenti

Nel 2020 abbiamo assistito al boom delle criptovalute, con il risultato storico messo a segno da Bitcoin, la cui quotazione è salita del 320% in un anno superando quota 36 mila dollari. La tendenza è spiegata dall’incremento dell’interesse verso questi asset da parte degli investitori istituzionali, quindi non solo legata alla speculazione di nicchia di alcuni operatori, un fenomeno che ha spinto molti gestori a introdurre le criptovalute all’interno dei propri fondi d’investimento.

Ovviamente rimangono asset ad alto rischio, soprattutto a causa della mancanza di regolamentazioni, ad ogni modo le criptovalute sono sempre di più considerate un’alternativa concreta all’oro, un asset per proteggere il capitale dall’inflazione e tutelare la liquidità durante le crisi economiche e finanziarie. Oggi molti analisti consigliano di valutare operazioni in criptovalute, alle quali destinare almeno una piccola quota del proprio portafoglio, posizioni da effettuare nell’ottica di una maggiore diversificazione degli investimenti.

Vaccini coronavirus e azioni value

Fare trading online nel 2021 richiede particolare attenzione alla campagna di vaccinazione, un programma ambizioso la cui influenza sui mercati finanziarie è elevata. Naturalmente bisognerà aspettare ancora molto per ottenere degli effetti tangibili, con stime che prevedono un possibile contenimento dei contagi entro l’estate. Una situazione più controllata in merito all’emergenza sanitaria, con il possibile allentamento delle restrizioni sociali, potrebbe far ripartire l’economia globale nella seconda metà del 2021.

Questo scenario aprirebbe la strada alle azioni value, i titoli delle aziende con un rapporto basso tra il prezzo della quotazione e gli utili. Se fino ad oggi gli investitori hanno preferito le azioni growth, con una tendenza di crescita alta nonostante utili ridotti, nei prossimi mesi potremmo assistere all’inversione di questa tendenza, con il recupero delle azioni value dopo la penalizzazione subita nel 2020. Per comprendere questi movimenti è necessario partire sempre dall’analisi tecnica, integrando nello studio dei grafici anche l’analisi fondamentale, pianificando strategie d’investimento efficaci e cercando sempre di interpretare correttamente l’intero contesto economico-finanziario.