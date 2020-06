Investire al tempo del Covid-19 è un’attività che sempre più persone stanno inserendo nella propria routine quotidiana.

I tassi di crescita delle iscrizioni presso le principali piattaforme, infatti, da un mese a questa parte sono tutte in crescita: il tempo libero a disposizione sta portando le persone a riscoprire nuove passioni, fare nuove esperienza e, cosa più importante, cercare nuovi modi per ricavare profitti.

Il trading online non è mai stata un’attività a cui mancasse una solida base di utenti agguerriti, ma negli ultimi tempi questa crescita sta raggiungendo valori notevoli.

Tutto questo è stato possibile grazie a guide agli investimenti dedicate ai principianti, come ad esempio la guida del trader Marco Gentili.

Investire nel trading online: gli ostacoli

Gli ostacoli principali che si incontrano volendo investire nel trading online sono quelli legati al gergo e alla complessità di un settore che si è specializzato nell’arco di oltre due secoli di storia.

Difficilmente, infatti, agli investimenti si poteva accedere anche essendo in possesso di capitali ridotti: la fascia della popolazione che vive di reddito medio, infatti, è rimasta pressoché all’oscuro delle evoluzioni del mondo finanziario.

Si è limitata, come tristemente noto, a subirne le conseguenze senza avere, di fatto, voce in capitolo.

Sebbene gli strumenti su cui si basa il moderno trading online siano impiegati in finanza dalla metà degli anni ’80, infatti, è stata proprio la crisi del 2008/2009 a rendere le persone consapevoli della necessità di approfondire la conoscenza del mondo che ha causato il crollo delle Borse.

Gli ostacoli sono tanti, ed è per questo che una buona guida di trading online è necessaria più che mai.

Investire al tempo del Covid-19: dove (in)formarsi

Non si tratta di un ostacolo del quale le piattaforme sono all’oscuro: i principali broker, infatti, si sono muniti di percorsi formativi da proporre ai loro utenti.

Guide di trading, manuali, corsi online, video-tutorials: la quantità di informazioni che si possono ottenere dopo una prima registrazione è volta a rendere chiunque capace di realizzare i primi passi nel mondo dei mercati finanziari senza rischiare troppo.

Ma un’offerta standardizzata non basta.

Per questo motivo sta nascendo una vera e propria branca di letteratura secondaria, volta all’istruzione su quali siano le migliori offerte (in)formative, le migliori piattaforme e i metodi più efficaci per affrontare questo settore.

Un esempio pratico è costituito da la guida del trader Marco Gentili, caso emblematico per rendersi conto della diffusione del settore.

Marco Gentili: un geometra che si scoprì trader

«Io sono una persona qualunque. Proprio come tutte le persone sono partito da zero. Ma non sto qui a dirvi che ora sono milionario perché una mattina mi sono svegliato e ho iniziato a fare investimenti»

Così esordisce Marco Gentili sul proprio blog, ennesima dimostrazione di come l’interesse per il nuovo mondo dei mercati finanziari abbia coinvolto ogni sorta di persone, sia quelle formate appositamente per affrontare il settore sia quelle, invece, come il geometra in questione, mosse da curiosità e passione.

Di blog e canali formativi se ne stanno diffondendo veramente tanti, quello di Marco Gentili non è che l’esempio migliore.

Gente animata dal desiderio di diffondere le proprie conoscenze attraverso la narrazione delle proprie esperienze, dei propri errori, delle proprie avventure.

L’obiettivo è quello di permettere ai nuovi arrivati di giovare di esperienza che altrimenti non potrebbero essere in alcun modo reperite.

Così facendo si va a compensare la conoscenza statica dei manuali con l’esperienza viva degli utenti, rendendo, di nome e di fatto, il trading online accessibile a tutti.

Specialmente in periodi in cui la crisi minaccia di lasciare al verde interi nuclei familiari, la prospettiva di un settore vivace, che continua a lavorare e a mostrarsi in pieno fermento non dà solo speranza: lancia un messaggio forte.

Laddove le manovre economiche non riescono ad arrivare, al livello della sopravvivenza e della vita quotidiana, infatti, possono arrivare i singoli cittadini organizzandosi e collaborando tra loro.