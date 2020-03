Gli ultimi mesi ci hanno regalato più di uno sconvolgimento, non ultima la pandemia che sta piegando oramai quasi tutti gli stati del mondo e le relative economie.

Gli investitori non hanno vita facile di certo in un clima simile, con e borse di tutto il mondo in costante ribasso. Siamo dunque entrati nella cosiddetta fase orso, e nessuno può essere davvero certo su quanto tutto questo durerà.

Ovviamente c’è anche chi profitta da questa situazione: case farmaceutiche in primis ma anche molte società dispensatrici di servizi su internet. Ed è proprio internet la chiave per scardinare questa situazione. Se gli investimenti tradizionali non se la passano bene, una risposta convincente potrebbe essere il trading online.

Questo perché, pur essendo legato a doppio filo con il mercato vero e proprio, permette investimenti speculativi e dunque di poter trarre profitto anche da situazioni di ribasso, soprattutto attraverso strategie shortiste.

Tuttavia non è un mondo facile da approcciare per un novizio, e capire come scegliere uno tra i migliori broker per il trading forex non è semplice senza conoscere alcune direttive di base.

Come scegliere un buon broker

Per tutti coloro che non conoscono il mondo degli investimenti online può essere complicato scegliere un buon broker con cui iniziare.

Ancora più difficile è poi capire come affrontare questa attività in maniera coscienziosa, poiché, come qualsiasi altra attività, richiede uno studio serio e meticoloso per capirne ogni dinamica e agire di conseguenza.

Inoltre non sono poche le truffe che presenti in questo mondo. Per fortuna non è poi troppo difficile riconoscerle ed evitarle, anche se, ancora una volta, per un novizio potrebbe essere complicato saper distinguere un broker affidabile da una truffa.

Come fare allora?

Ci sono diversi enti che ci aiutano in questo caso. In primis la CONSOB, che rilascia attestati e licenze solo alle piattaforme sicure ed affidabili. Inoltre un ente da tenere d’occhio è l’ESMA, la maggiore autorità europea per ciò che riguarda le attività finanziarie, sempre attenta a scovare i broker fraudolenti.

Oltre a ciò sarà molto utile seguire delle piccole regole che permettono di rilevare piattaforme sospette.

In primis controllare la sede legale del broker ed assicurarsi che sia la vera sede. I paradisi fiscali sono ipse facto delle truffe, almeno per un buon 95%.

Infine, se il broker vi propone qualcosa di straordinario è quasi sicuramente una truffa.

Detto dei broker “cattivi”, qualcosa va detto anche su i broker affidabili. in linea di massima non esiste un broker migliore di un altro, almeno tra quelli top di gamma.

Ognuno ha le sue caratteristiche e sta all’utente capre quale si confà alla sua natura e alle sue esigenze. Per tutti coloro che vogliono iniziare si consigliano broker con un deposito minimo basso, cosicché possiate capire se fa per voi o no senza investire molti soldi.

Ci sono poi alcuni broker con strumenti molto interessanti per un principiante. Alcune di queste, per esempio, permettono di copiare in maniera completamente automatica gli investimenti di altri trader, magari più esperti.

È inoltre consigliato di utilizzare solo i conti demo, almeno per una fase iniziale, in modo da poter capire bene lo svolgimento di queste piattaforme prima di investire denaro reale.

Trading online: conclusioni generali

Il mondo non si è arrestato, e internet ci può fornire buone possibilità per non rimanere completamente bloccati da ogni attività.

Grazie al trading online è sostanzialmente possibile trarre qualche profitto anche in una situazione fondamentalmente disastrosa per le la gran parte delle borse mondiali.

Ciò che è importante è evitare truffe o broker di bassa qualità, imparare davvero a capire le dinamiche del mercato e non essere precipitosi, lo studio paziente è costante è l’unico modo di riuscire in questo campo.