Il 6 febbraio scorso un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto sulla Pontina, all’altezza di Terracina, vicino il complesso residenziale Riva delle Margherite.

Vladimir Zdragon era stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma qui nulla hanno potuto i medici che hanno fatto di tutto per salvargli la vita. E’ morto poco dopo.

Il conducente della vettura non si era fermato per prestare soccorso e immediatamente sono scattate le indagini per identificare il pirata della strada. La polizia in breve tempo ha individuato la vettura coinvolta nel sinistro, intestata ad un uomo di Terracina. A guidare quella sera era però il figlio che subito ha ammesso di aver preso l’auto. Il 35enne era stato arrestato e lasciato a casa, ai domiciliari.

Oggi è stato ascoltato dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Molfese che lo ha liberato. L’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Pietricola, ha spiegato al gip di non essersi reso conto di aver investito una persona. “Andavo al Mac a comprare dei panini per le mie figlie, quando all’improvviso l’auto che viaggiava davanti a me ha fatto una manovra repentina. Nonostante la distanza di sicurezza ho scartato verso destra e ho colpito qualcosa, ma pensavo ad un oggetto o ad un animale”.

Poi ha continuato spiegando che la vettura era già incidentata e non si era preoccupato di averla in qualche modo rovinata. Per questo ha raggiunto il locale e lì aveva visto di aver perso un fanale.

L’avvocato ha fatto notare che la notizia dell’incidente mortale non era stata data nei giorni successivi neanche dalla stampa locale e quindi il 35enne non ha pensato più all’evento. Fino a quando i carabinieri sono andati a prenderlo al lavoro.

Il giudice ha ritenuto evidentemente credibile il suo racconto e ha convalidato l’arresto, ma revocato la misura cautelare.

Un tratto di strada particolarmente pericoloso quello in cui è avvenuto il sinistro. Negli stessi 100 metri ci sono stati negli ultimi anni almeno altri 2 incidenti mortali e un altro molto grave in cui unna bambina è stata elitrasportata in ospedale. Non c’è illuminazione e le carreggiate sono irregolari con immissioni sulla Pontina che rendono la circolazione rischiosa.