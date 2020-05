Che la ING avesse a cuore i suoi dipendenti era cosa nota, viste le consolidate politiche di welfare e wellness adottate dalla società.

A tal proposito è emerso alla luce dalle stesse ING news il progetto #NoiCiSiamo attraverso cui la società si è premurata di mettere in sicurezza e tutelare sia i dipendenti che i clienti.

ING ha infatti prontamente disposto lo smart working per il 90% dei lavoratori in occasione dell’emergenza sanitaria in soli 20 giorni, supportandoli anche con adeguate piattaforme e consigli utili per il loro utilizzo.

Per i dipendenti costretti a garantire la continuità dei servizi al pubblico nelle sedi della compagnia, invece, è stata prevista una copertura assicurativa sanitaria straordinaria declinata in una indennità giornaliera, una durante la convalescenza e una durante un eventuale ricovero, per non far mancare nulla al paziente e alla sua famiglia.

Nei confronti dei clienti la società ha allestito un imponente servizio informativo sui canali social del gruppo.

Dalla pagina aziendale all’hashtag #lontanimavicini, non è passato inosservato il messaggio “COVID-19: insieme anche da casa” che l’impresa ha voluto lanciare ai suoi clienti.

Attraverso una pagina dedicata del sito ING ha fornito costantemente tips e notizie relative alla gestione finanziaria durante l’emergenza, senza trascurare gli ultimi aggiornamenti del Decreto Cura Italia. Nella stessa sezione sono infatti presenti articoli relativi ad alcuni tra i temi più sentiti al momento, come la sospensione mutui e l’anticipo della cassa integrazione.

Ampia diffusione è stata data, inoltre, tanto ai servizi a distanza forniti dal gruppo tramite app e aree riservate del sito quanto ai servizi per cui è necessaria la visita ‘fisica’ a una filiale, con gli orari di apertura e condizioni di accesso.

Ma l’azione #NoiCiSiamo si è rivolta anche all’esterno della società.

Nel mirino degli aiuti sono rientrate ancora associazioni no profit come la Croce Rossa Italiana.

Per quest’ultima è immediatamente partita una campagna di raccolta fondi tra i dipendenti, raddoppiata poi dall’istituto e devoluta a supporto dello straordinario lavoro portato avanti dalla CRI sin dai primi giorni dell’emergenza.

Non possiamo dimenticare, infatti, il supporto fondamentale dell’associazione sia sul piano operativo, nelle consegne a domicilio da parte dei volontari ai soggetti più vulnerabili, sia a livello tecnico e strategico, con la partecipazione a diversi tavoli istituzionali.